'KLM trekt bezuiniging op cabinepersoneel in'

KLM trekt haar besluit in om met een steward(ess) minder aan boord van intercontinentale vluchten te vliegen en maakt daarmee de weg vrij voor de start van het cao-overleg. 'Dit heeft KLM besloten nadat de afgelopen weken met FNV overleg is gevoerd om nieuwe acties van het cabinepersoneel te voorkomen', meldt de FNV vrijdagavond.

Zakaria Boufangacha van FNV Luchtvaart is optimistisch: ‘Het intrekken van deze maatregel is een succes voor het KLM-cabinepersoneel. Deze stap heeft KLM mede gezet dankzij de historische acties die de FNV-leden voerden. Acties die eerder dit jaar hebben geleid tot afspraken over een fatsoenlijke pensioenregeling. Kortom, een dubbelslag.’

'Voor het blok'

FNV Luchtvaart weigerde te beginnen met de onderhandelingen over de cao voor cabinepersoneel van KLM, zolang de vliegtuigmaatschappij volhardde in haar bezuinigingsmaatregel. Deze maatregel werd door KLM in oktober 2016 ingevoerd.

Boufangacha: ‘Het cabinepersoneel werd voor het blok gezet om een enorme bezuiniging te accepteren, voordat het cao-overleg van start ging. Het getuigde van weinig respect voor het cabinepersoneel dat altijd bereid is geweest om extra inspanningen te leveren. Daarom zijn onze leden in actie gekomen. Nu de bezuinigingsmaatregel wordt ingetrokken, kunnen we eindelijk open en eerlijk onderhandelen over een nieuwe cao. Het zal een uitdaging zijn om een goede cao overeen te komen, maar we zien het overleg met vertrouwen tegemoet’

200 extra banen

KLM zal de maatregel in stappen terugdraaien: per direct op twee vluchten, uiterlijk 1 september op alle 777-vluchten en uiterlijk januari 2018 op alle overige vliegtuigtypes. Om dit te realiseren creëert KLM per direct extra banen.

Ruud van Alphen, KLM-steward en actief FNV-lid: ‘Door het terugdraaien worden 200 nieuwe collega’s aangenomen! Hier bovenop krijgen bijna 200 collega’s met een tijdelijk contract perspectief op een echte baan. Er is bij KLM structureel werk, het is goed dat er banen bijkomen met meer perspectief op zekerheid.’

Voorbeeld voor bedrijven op Schiphol

De toezegging van KLM over de 400 banen zijn volgens de FNV een voorbeeld voor alle andere bedrijven op Schiphol die steeds vaker hun heil zoeken in het aanbieden van onzekere contracten. Boufangacha: ‘De groei van Schiphol rechtvaardigt dat werknemers actief zijn in echte banen. Banen die kwaliteit, zekerheid en veiligheid garanderen. Immers de passagiers, het werk en het geld zijn er. Brede navolging van deze afspraak maakt Schiphol tot de echte banenmotor van Nederland.’

Eerste werkonderbrekingen in de geschiedenis

Met het terugdraaien van de werkdrukverzwarende maatregel én de 200 nieuwe banen die er bijkomen, lijkt er een einde te zijn gekomen aan een langdurend conflict. De werkonderbrekingen in oktober 2016 waren de eerste in de geschiedenis van het KLM-cabinepersoneel. De cao voor het cabinepersoneel verliep vorig jaar april. De cao geldt voor 10.000 medewerkers.