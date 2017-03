OM eist 6 jaar cel voor steekpartij Koningsnacht Nijmegen

Vrijdag heeft de officier van justitie voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van zes jaar geëist tegen een 20-jarige Nijmegenaar. De verdachte zou op 27 april 2016 in een café aan de Molenstraat in Nijmegen andere bezoekers met een mes gestoken hebben. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Opstootje op dansvloer

In het café aan de Molenstraat ontstond tijdens de viering van Koningsnacht een opstootje op de dansvloer, omdat een vrouw lastig gevallen zou zijn. Tijdens dit opstootje zou de Nijmegenaar meerdere keren met een mes gestoken hebben. Vier bezoekers raakten gewond, van wie twee zeer ernstig. Een vriend van verdachte, die lichtgewond raakte, deed hiervan geen aangifte, de overige drie slachtoffers wel.

Politieonderzoek

Na het incident werd meteen een politieonderzoek gestart. De naam van de 20-jarige Nijmegenaar kwam al snel naar voren in de getuigenverhoren. Op Koningsdag is hij aangehouden en werd de woning van zijn ouders doorzocht. Het mes is daarbij niet aangetroffen. Dat de verdachte wel gebruik heeft gemaakt van een mes, blijkt volgens de officier van justitie uit het letsel dat is ontstaan. Ook werden er die nacht in het café geen glazen of flesjes, maar alleen plastic bekers gebruikt.

WhatsApp berichten

De verdachte heeft steeds ontkend. Toch volgt er volgens de officier van justitie voldoende bewijs uit de getuigenverklaringen, whatsApp berichten en telefoonverkeer. Het OM acht ook bewezen dat hier sprake is van een poging doodslag. Volgens de forensisch arts had het letsel bij de drie aangevers tot de dood kunnen leiden. ‘Door het ongecontroleerde steken heeft de verdachte bewust het risico genomen dat zijn slachtoffers zouden overlijden’, aldus de officier van justitie.

In het requisitoir stond de officier uitgebreid stil bij de psychische gevolgen die de aangevers nog steeds ondervinden: ‘Zij zullen Koningsdag nooit meer zien als een feestdag.’

De verdachte stond ook terecht voor het medeplegen van een mishandeling in november 2015. Bij de strafmaat houdt de officier van justitie verder rekening met een eerdere veroordeling voor geweldpleging. ’Ik vind het zorgelijk dat verdachte op zo’n jonge leeftijd al zoveel geweldsincidenten op naam heeft, die ook wel erger lijken te worden’ aldus de officier van justitie.

Alles afwegende vindt de officier van justitie een gevangenisstraf van zes jaar passend. De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, doet op 7 april uitspraak.