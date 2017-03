Moeder en zoon aangehouden na ontdekking drugslab

Donderdagmiddag heeft de politie in een woning in stadsdeel Stratum in Eindhoven een 44-jarige man en zijn 69-jarige moeder aangehouden nadat kort daarvoor in een schuur bij de woning een drugslab werd aangetroffen dat niet in werking was. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Drugslab in schuur

Bij de politie was eerder informatie binnengekomen dat op het adres mogelijk drugs aanwezig was. In de schuur bij de woning troffen agenten een grote hoeveelheid poeders, vloeistoffen en materiaal aan voor de productie van verdovende middelen. Er was sprake van een drugslab dat niet in werking was.

10.000,- euro in handtas

Specialisten van de politie waren tot na middernacht bezig om alles in kaart te brengen. De poeders en vloeistoffen zijn in beslag genomen en worden verder onderzocht. In de handtas van de moeder vond de politie meer dan 10.000 euro aan contanten. Ook dat geld is in beslag genomen voor verder onderzoek.