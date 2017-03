Aanhouding na vondst overleden personen in hotel Arnhem

Vrijdagavond heeft de politie een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een man en een vrouw in Arnhem. Dit meldt de politie vrijdagavond.

Doden in voormalig hotel

Donderdagavond 23 maart werden in een voormalig hotel aan de Patersstraat de levenloze lichamen van een man en een vrouw aangetroffen. Het gaat om de 71-jarige eigenaar van het hotel en een 73-jarige vrouw.

Onderzoek

De politie startte direct met een groot onderzoek in het hotel en de omgeving. Ook werd naar aanleiding van meldingen van aangetroffen bloedsporen onderzoek verricht. Het onderzoek ging de hele vrijdag door.

Gemeld op politiebureau

Omdat de 47-jarige man tijdens het onderzoek naar voren kwam als mogelijke verdachte, was de politie al naar hem op zoek. De man meldde zich vrijdagavond zelf op het politiebureau aan de Beekstraat. Hij is aangehouden en ingesloten voor nader verhoor. Over de doodsoorzaak van de man en vrouw wordt door de politie nog geen verdere mededelingen gedaan.