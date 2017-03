Ruim 15 miljoen euro gestort op Giro555

Na de oproep aan de sportclubs vraagt Giro555 maandag alle bedrijven om in actie te komen voor de Nationale Actie Help Slachtoffers Hongersnood. Onder meer H&M, Aegon, ING, KLM, en Kuehne + Nagel roepen hun personeel en klanten op om te doneren.



"Er gaat een golf van betrokkenheid en vrijgevigheid door Nederland", zegt Farah Karimi, actievoorzitter van Giro555. "Dit is een heel heftige crisis, die ons moedeloos zou kunnen maken door z'n omvang. Maar in plaats daarvan zien we dat steeds meer Nederlanders de schouders eronder zetten. Een aantal bedrijven komt nu ook in actie. Ik roep heel ondernemend Nederland op om zich maandag, op onze Bedrijven Actiedag, aan te sluiten!."



Modeketen H&M ondersteunt de Actie Vijfdaagse van Giro555 in al haar 121 winkels in Nederland. Klanten worden bij de kassa's opgeroepen om te geven. Bij het afrekenen kan de klant het betaalbedrag verhogen met een donatie aan Giro555. Aegon Nederland voert actie onder de medewerkers. Het bedrijf heeft zelf een startbedrag gedoneerd en zal de eindopbrengst naar boven afronden. Vogue online, dat 5 jaar bestaat, besteedt ook aandacht aan de actie en roept alle lezers op 5 euro te geven voor 555. Supermarktketen Coop doneert de opbrengsten van statiegeld gedurende 3 weken aan Giro555.



De Nationale Restaurant Week roept alle Nederlanders op een diner te reserveren, en geeft per reservering een bijdrage aan Giro555. Ook worden restaurants en bezorgdiensten opgeroepen om zelf met een actie te komen.