Voortvluchtige tbs'er verdacht van dubbele hotelmoord Arnhem

De 47-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man en een vrouw in Arnhem, onderging een TBS-behandeling. In het kader van deze behandeling verrichtte hij werk buiten de kliniek. Op 15 maart is hij niet teruggekeerd naar de kliniek in Almere.

Het Fugitive Active Search Team (FAST NL) van de Landelijke Politie Eenheid, dat is belast met de opsporing van onder andere ontvluchte TBS-ers, is meteen een opsporingsonderzoek begonnen. De man kwam tijdens het onderzoek van de politie Oost NL in beeld als verdachte van het levensdelict in Arnhem. De man heeft zich op 24 maart zelf gemeld bij het politiebureau in Arnhem.

De man is in 2006 veroordeeld voor een geweldsdelict. Het OM verstrekt in dit stadium geen verdere details over deze veroordeling of zijn TBS-behandeling.

Het onderzoeksteam heeft tot op heden geen bijzondere relatie tussen de verdachte en de slachtoffers kunnen vaststellen. De slachtoffers zijn de 81-jarige eigenaar van het voormalige hotel aan de Patersstraat en een 73-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats. Mogelijk heeft de verdachte zeer korte tijd in het voormalige hotel verbleven, waar de slachtoffers donderdag werden aangetroffen.