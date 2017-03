Puinhoop in de Calfven na eenzijdig ongeval

In de Calfven is zaterdagmiddag een flinke ravage ontstaan na een eenzijdig ongeval dat daar plaatsvond om ongeveer 14.50 uur.

Een personenauto kwam, vermoedelijk met hoge snelheid, uit de richting van Ossendrecht. De bestuurder reed in de richting van de Bergstraat toen hij door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijtraakte. Na een meter of vijftig te zijn geslipt ging de auto van de 38-jarige man uit Ossendrecht tollen en kwam zelfs los van de grond. Hij ‘vloog’ eerst tegen een tuinhek aan. Daarna schoof hij door tegen de pui van een andere woning waardoor wat hoekstenen loskwamen en de regenpijp vernield werd. Hierna landde de auto op de neus van een geparkeerde Mercedes, sloeg over de kop en kwam midden op de weg tot stilstand. Door de hele straat liggen brokstukken verspreid.

De politie werd gebeld en kwam snel ter plaatse. De man raakte gewond, was niet aanspreekbaar en is door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis vervoerd. Daar zal hij behandeld worden aan zijn verwondingen, maar ook zal door een arts bloed van de man worden afgenomen om te kijken of hij wellicht meer gedronken heeft dan is toegestaan.

De beschadigde personenauto’s worden door een takelbedrijf weggesleept en de gemeente zal ter plekke komen om de ravage in de straat op te ruimen.