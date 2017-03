Hoogteteam Duitse brandweer haalt vrouw uit hijskraan in Brunssum

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een hoogteteam van de Duitse brandweer uit Aken een verwarde vrouw uit een hijskraan in het Limburgse Brunssum gehaald. Dit meldt de politie zondag.

Vrouw op de giek

De politie kreeg zaterdagavond rond 20.45 uur de melding dat een jonge verwarde vrouw zich in een hijskraan op een bouwterrein aan Koutenveld had verschanst. De politie is hierop ter plaatse gegaan. De vrouw zat op een hoogte van 35 meter in de hijskraan, op de giek, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond.

Hoogteteam Duitse brandweer

Om de vrouw naar beneden te krijgen werd een hoogteteam van de brandweer uit Aken ingezet, die zijn gespecialiseerd in het werken op hoogte. Deze brandweermensen hebben samen met twee onderhandelaars van de politie, die zijn getraind op het werken op hoogte, de vrouw ongedeerd naar beneden gekregen. De vrouw is aangehouden omdat zij zich bevond op een ‘verboden toegang’ terrein en is onder medische behandeling gesteld.