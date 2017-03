Olifantje in 'poep en een scheet' geboren in DierenPark Amersfoort

Zaterdagavond is in DierenPark Amersfoort olifant Indra bevallen van een kleine reus. 'Gisteravond rond de klok van 23.00 uur begon de bevalling en binnen een paar minuten was het olifantje geboren,' vertelt dierverzorger Richard van Sluis die getuige was van het bijzondere moment.

Eerste stapjes

Moeder Indra en haar jong maken het goed. 'Het olifantje loopt veilig mee tussen moeders voorpoten en wij hebben het jong ook al zien drinken', vertelt de dierverzorger. 'Het is echt geweldig om weer zo’n kleine slurf tussen de andere reuzen te zien rondbanjeren.'

Jongen of meisje?

Het is nog niet met zekerheid te zeggen of de jongste telg een jongen of een meisje is. Met dit lekkere weer zullen moeder en jong zondagmiddag rond 13.00 uur samen met de rest van de kudde even een kijkje buiten komen nemen. Zondagochtend vanaf 10.00 uur kunnen bezoekers onder leiding van een gids olifantenverblijf het Rijk der Reuzen in groepjes betreden om de nieuwkomer te bewonderen.

Webcams

Iedereen die de geboorte live wilde volgen via de webcams van het park, kon zich aanmelden voor een berichtje wanneer de bevalling begon. De bevalling verliep echter zo vlot dat het een geboorteberichtje is geworden. 'Opeens zagen wij een bult onder de staart en floepte het jong er ongelofelijk snel uit', vertelt Richard van Sluis.

Naam

'Zo konden wij het blijde nieuws van de geboorte van een gezond olifantje melden en daar gaat het natuurlijk om.' Wanneer het geslacht bekend is, kunnen mensen een naam voor het kleintje aandragen via de Facebookpagina van DierenPark Amersfoort.