Menselijke resten gevonden door speurhonden

Zondagochtend is in de bossen bij Ulvenhout een lijk aangetroffen. Dit meldt de politie zondag.

De politie is direct een onderzoek gestart en de afdeling Forensisch Technisch Onderzoek is begonnen met in het kaart brengen van alle aanwezige sporen rond de vindplaats van het lichaam.

Hondenvereniging

Leden van een lokale hondenvereniging waren zondagochtend aan het oefenen met hun speurhonden in het bos langs de Huisdreef in Ulvenhout. Eén van de honden sloeg aan en toen zijn vondst nader werd bekeken bleek het om een menselijk stoffelijk overschot te gaan.

'Alle scenario’s nog open'

De gewaarschuwde politie is een technisch onderzoek gestart naar de identiteit van de persoon en de omstandigheden waaronder het lichaam daar terecht is gekomen. Daarbij staan alle mogelijke scenario’s nog open.