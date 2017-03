Fietser zwaargewond na ongeval Pernis

In de nacht van zaterdag op zondag is op de Oud Pernisseweg in Pernis een fietser zwaargewond geraakt na een eenzijdig ongeval.

Traumaheli

Een ambulance en het MMT zijn met spoed gealarmeerd. Na een behandeling in de ambulance is het slachtoffer vervoerd naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De Oud pernisseweg was tijdens het ongeval afgesloten voor verkeer.