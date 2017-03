Bijna alle gemeenten willen stemcomputer weer terug

Eén van de mogelijkheden is volgens gemeenten een stemprinter. De kiezer brengt zijn of haar stem uit en de computer print dit op papier. Vervolgens kan deze in de stembus worden gedaan. Er zijn ook gemeenten die de mogelijkheid van online stemmen willen laten onderzoek. In Eindhoven wil men met de gemeenteraadsverkiezing hier een proef mee doen.

Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven het elektronisch stemmen niet te zien zitten. 'Het is te duur en het risico op hacken is te groot', aldus Plasterk.