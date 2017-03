En opnieuw veel schade bij plofkraak pinautomaat

In de nacht van zondag op maandag rond 3.20 uur is een plofkraak gepleegd op een pinautomaat aan het Scheijmansplein in Ell.

Hierbij is veel schade ontstaan aan onder andere de gevel van het gemeenschapshuis waar de pinautomaat zich bevindt. Direct na de kraak zijn vermoedelijk twee personen vertrokken in een zwarte auto. Of er iets is buitgemaakt is onbekend.