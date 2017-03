Staatsbezoek president Argentinië aan Nederland

Nederland en Argentinië werken nauw samen op tal van internationaal politieke onderwerpen en trekken samen op bij multilaterale thema's als bevordering van de internationale rechtsorde en duurzame economische ontwikkeling. Nederland behoort tot de grootste investeerders en is een belangrijke handelspartner van Argentinië, de 21e economie van de wereld.

President Macri wordt vergezeld door de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken Susana Malcorra en andere bewindspersonen en vertegenwoordigers uit het Argentijnse bedrijfsleven. Nederlandse bewindspersonen nemen deel aan diverse onderdelen van het staatsbezoek.

Programma:

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima heten president Macri en zijn echtgenote officieel welkom op de Dam in Amsterdam. Na de inspectie van de erewacht vindt in het Koninklijk Paleis Amsterdam een ontvangst plaats met Nederlandse en meegereisde Argentijnse autoriteiten. Na de ontvangst legt president Macri een krans bij het Nationaal Monument op de Dam.

President Macri brengt vervolgens een bezoek aan het Anne Frank Huis. Samen met het 'Centro Ana Frank Argentina' in Buenos Aires zet het Anne Frank Huis zich in voor educatie van jongeren in de strijd tegen discriminatie en geweld.

In de middag wonen president Macri en zijn echtgenote samen met Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een deel van het 'Business Forum' bij, dat die dag wordt gehouden in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Nederlandse en Argentijnse deelnemers uit de publieke en private sector nemen deel aan dit platform ter bevordering van de economische samenwerking. Zo zijn er diverse paneldiscussies op het gebied van landbouw, watermanagement, logistiek en energie. Daarnaast is er een bijeenkomst waarin de sociale dialoog, goed bestuur en het functioneren van ons poldermodel centraal staan. President Macri, mevrouw Awada en het Koninklijk Paar nemen deel aan een CEO-rondetafelbijeenkomst.

Aan het einde van de middag staan de positieve sociale aspecten van sport centraal in de Beurs van Berlage. De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond tonen hoe beide sporten kunnen bijdragen aan samenwerking, kennisuitwisseling en sociale ontwikkeling. Tijdens een hockey clinic voor jonge Argentijnse en Nederlandse hockeyspelers geven trainers demonstraties en krijgt president Macri een toelichting op de activiteiten van onder andere de Cruyff Foundation en One Million Hockey Legs.

De eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Dinsdag 28 maart

De tweede dag van het staatsbezoek begint met een bezoek van president Macri aan het Internationaal Strafhof en aan OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens in Den Haag. Vervolgens heeft president Macri gesprekken met de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aansluitend ontvangt minister-president Rutte president Macri.

Koningin Máxima en mevrouw Awada bezoeken in de ochtend het Mauritshuis in Den Haag. Zij krijgen een rondleiding langs werken van Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw, zoals Vermeer, Rembrandt en Potter.

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en mevrouw Awada sluiten daarna bij minister-president Rutte en president Macri aan voor een lunch in de Trêveszaal op het Binnenhof. Thema van de lunch is sociale dialoog.

In de middag bezoeken president Macri, zijn echtgenote en Koningin Máxima de haven van Rotterdam. Zij worden bij Berghaven in Hoek van Holland ontvangen door de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Tijdens een boottocht door de Rotterdamse haven geven experts en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven uitleg over de diverse terminals en nieuwe geïntegreerde logistieke oplossingen van de Maasvlakte.

Het staatsbezoek eindigt met een door president Macri aangeboden balletvoorstelling in theater Diligentia in Den Haag.