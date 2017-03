'Grote verbazing over geldverslindende klimreis mariniers'

Binnen het Korps Mariniers is met grote verbazing gereageerd op een peperdure klimexpeditie in de Himalaya. Zeven mariniers beklommen vorig jaar de berg. De trip koste defensie bijna 1 miljoen euro.

Bij de collega's is de geldverslindende militaire oefening dan ook in het verkeerde keelgat geschoten, zo meldt de Telegraaf.

''Terwijl het Korps Mariniers door de bezuinigingen niet genoeg geld heeft om alle militairen een winterjas te geven voor de bergtrainingen in Schotland, blijkt er wel 923.000 euro te zijn gestoken in een klimexpeditie in de Himalaya.''

Aanvankelijk wilde de marineleiding helemaal geen inzicht geven in de kosten van de expeditie, die deel uitmaakt van een door het ministerie van Defensie goedgekeurde begroting. Onder druk van de Wet Openbaarheid van Bestuur gaf het Korps Mariniers alsnog openheid van zaken aan De Telegraaf.

Commandant Zeestrijdkrachten Rob Verkerk zegt in de krant dat de discussie begon toen negentig procent van de kosten al was gemaakt.