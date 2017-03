Winkel PC-Hooftstraat met verf beklad

Het is nog onduidelijk wanneer en waarom het pand met verf is beklad. Van de dader(s) ontbreekt ieder spoor. In februari van dit jaar ging de winkel open. De winkel staat bekend als de duurste winkel van het land. Er worden onder andere krokodillenleren jassen op bestelling verkocht, de prijzen daarvan kunnen oplopen tot een ton. Mogelijk is dit laatste de reden geweest tot bekladding van de zaak.