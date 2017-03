Mitch Henriquez mogelijk niet door nekklem overleden

'Zeer onwaarschijnlijk'

'In dat rapport staat dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Mitch Henriquez als gevolg van verwurging na een nekklem is overleden. Het rapport noemt als meest waarschijnlijke doodsoorzaak: hartstilstand/hartritmestoornissen', aldus de rechtbank.

Doodsoorzaak

De doodsoorzaak van de heer Henriquez is een belangrijk punt in de zaak. Daarom moet naar aanleiding van het overgelegde rapport nader onderzoek plaatsvinden. De patholoog en een andere forensisch arts moeten de gelegenheid krijgen om daarop schriftelijk commentaar te geven. Daarvoor is geen tijd meer in de korte periode die tot de zitting resteert. Bovendien zijn deze artsen niet in de gelegenheid bij de behandeling op zitting als deskundige te verschijnen, wat ook noodzakelijk is.

Onvoorziene ontwikkeling

Deze ontwikkeling was voor de rechtbank niet te voorzien. Niet bekend was dat de raadslieden van de verdachten een onderzoek lieten instellen naar de doodsoorzaak. Indien dat wel bekend was geweest, had de rechtbank geen inhoudelijke behandeling gepland voordat al het onderzoek was afgerond. Dan was ook het afblazen van de inmiddels geplande zitting voorkomen.

Wederom een pro forma-zitting

De inhoudelijke behandeling stond gepland op 5 zittingsdagen vanaf 6 april 2017. Er zal op 6 april 2017 wel een zitting plaatsvinden, maar dat zal een zogenaamde pro forma-zitting zijn, waarop uitsluitend dit onderwerp zal worden besproken. Het is nu nog onduidelijk wanneer de inhoudelijke zitting zal plaatsvinden.