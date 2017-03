Vader en zoon omgekomen bij treinbotsing Harlingen

Bij een aanrijding tussen een trein en een personenauto op een overweg zijn maandagochtend in Harlingen twee doden gevallen. Het ongeval, waarbij een volwassen en een kind omkwamen, gebeurde rond 11.20 uur op de Oude Trekweg ter hoogte van een boerderij.

Auto meegesleurd

De volwassene en het kind zaten samen in de auto toen zij de overweg wilde oversteken maar door onbekende oorzaak de aanrijdende trein over het hoofd zagen. De auto werd meegesleurd door de trein over paar honderd meter.

Lammetjeskijkdag

De auto behoorde tot een grotere groep van kleuters en volwassenen die zojuist bij de boerderij naar de pasgeboren lammetjes waren komen kijken. De overweg is alleen voorzien van rode knipperende waarschuwingslampen en geen slagbomen.

Bekneld

De twee slachtoffers die zijn overleden zitten nog bekneld in het autowrak. Zij zullen als het spoor door ProRail wordt vrijgegeven pas uit het voertuig kunnen worden gehaald door de brandweer. Ook pas dan kan worden gestart met een onderzoek naar de oorzaak van het tragische ongeval. Een politiehelikopter maakt beelden vanuit de lucht om het ongeval zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen.

OVV

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft laten weten naar de plek van het fatale ongeluk onderweg te zijn. 'Onderzoekers onderweg naar Harlingen voor verkennend onderzoek naar aanrijding op spoorwegovergang', zo laat de OVV op Twitter weten.

Eerdere aanrijding februari 2017

'Op deze particuliere overweg heeft eerder dit jaar op 8 februari een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een Arriva-trein', zo laat ProRail maandagmiddag weten. Hierbij raakte niemand gewond. Direct na de aanrijding van 8 februari zijn ProRail en de landeigenaar in gesprek gegaan over het opheffen van deze particuliere overweg. 'Deze gesprekken verlopen constructief', aldus ProRail.