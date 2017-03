Litouwer (29) laat gestolen Bentley achter op snelweg

Track&trace-systeem

Wat eerder op de ochtend kwam bij de politie een melding binnen dat op de Stappendijk in Eindhoven een Bentley stond die in Luxemburg was gestolen. De auto was voorzien van een zogenoemd ‘Track&Trace-systeem’ en toen de auto kort na de melding ging rijden, kon de locatie dan ook snel herleid worden.

Op de snelweg A2 kregen collega’s hem in het vizier. Toen de bestuurder van de wagen de politie zag verhoogde hij zijn snelheid. Daarop ontstond een achtervolging die eindigde ter hoogte van Boxtel. De bestuurder van de Bentley veroorzaakte daar een aanrijding met een vrachtwagen. Daarbij liep de wagen uitsluitend blikschade op. Ook de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

In water gesprongen

De verdachte zette vervolgens de auto stil op de snelweg en ging er te voet vandoor. Hij probeerde nog aan de politie te ontkomen door een naastgelegen water in te springen en dit over te zwemmen. Agenten wisten hem echter aan de overzijde in te rekenen. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De gestolen wagen zal terugbezorgd worden bij de eigenaar.