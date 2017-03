Scheidingswand valt naar beneden in zwembad Amersfoort

In het Sportfondsenbad in Amersfoort is maandagavond een scheidingswand naar beneden gevallen die boven het zwembad hing.

Op het moment dat het gevaarte deels in het zwembad viel, lagen er sporters van waterpoloclub in het water. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond. Het is nog onduidelijk hoe brug in het water terecht kon komen. De brug wordt normaal gesproken gebruikt om het zwembad tijdens trainingen op te delen in twee baden. De gemeente onderzoekt het voorval.