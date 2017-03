Aanhoudingen schietpartij Faustdreef

Het slachtoffer werd op 12 januari doodgeschoten bij een flat aan de Faustdreef. Even later werd op de Pallas Athenedreef een uitgebrande auto aangetroffen. De recherche startte een onderzoek en had al snel het vermoeden dat de in brand gestoken auto verband hield met de schietpartij.

De verdachten, een 30-jarige man uit Amsterdam en een 24-jarige man uit Zaandam, werden dinsdag rond 05.00 uur aangehouden in Amsterdam en Zaandam. Na de aanhoudingen werden hun woningen doorzocht. De twee zijn ingesloten voor verhoor en hun aandeel in de zaak wordt onderzocht. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.