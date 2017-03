Verdachte van bus incident Tilburg weer thuis

Een incident in een bus die op de Reitse Hoevenstraat reed, valt achteraf mee. Een verdachte (16) die maandagmiddag werd aangehouden is weer naar huis gestuurd.

In de drukke bus werd er iets geroepen. De buschauffeuse meende te horen dat er werd geroepen dat er een handgranaat in de bus was. Zij sloeg alarm en zette de bus aan de kant. Agenten arresteerden in de bus de 16-jarige jongen. Bij het doorzoeken van de bus werd er een (nep)vuurwapen gevonden. Een handgranaat werd niet gevonden. Na onderzoek bleek de verdachte niets van doen te hebben met het incident en werd naar huis gestuurd. Van wie dit (nep)vuurwapen is wordt onderzocht.