Schipholtunnel deels weer open

Rond 15.00 uur heeft Rijkswaterstaat de Schipholtunnel, de A4 in de richting van Den Haag, weer beperkt vrijgegeven voor het verkeer. In de tunnel zijn twee rijstroken beschikbaar voor het verkeer.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de overige vier rijbanen voorlopig nog dicht blijven voor herstelwerkzaamheden aan de tunnel die beschadigd raakte door brand.

Maandag brak er een kleine brand uit in een vluchtgang in de tussen. De brand in de elektrakast van de Schipholtunnel is mogelijk ontstaan door kortsluiting. Als gevolg van de brand zijn 70 kabels beschadigd. Dit raakt de tunnelsystemen (o.a. camera’s, verlichting, vluchtroutes, ventilatie).. Het verkeer had maandag veel last van de afsluiting. Meerdere files waren het gevolg..