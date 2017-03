Schipholtunnel pas woensdagmiddag open

De Schipholtunnel in de richting van Den Haag is sinds maandagmiddag dicht. Ook de parallelbuis ernaast, richting luchthaven Schiphol, is dicht. Oorzaak is een brand in een elektrakast in de vluchtgang tussen de tunnelbuis richting Den Haag en de parallelbuis ernaast, richting de luchthaven Schiphol. Mogelijk is kortsluiting ontstaan. Als gevolg van de brand zijn 70 kabels beschadigd. Dit raakt de tunnelsystemen (o.a. camera’s, verlichting, vluchtroutes, ventilatie). Er zijn strenge eisen als het gaat om de veiligheid in tunnels.