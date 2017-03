Stinkende hennepbus vlucht voor politie maar vrachtwagenchauffeur grijpt in

Henneplucht

Een automobilist die op dinsdagochtend rond 06.00 uur op de A58 van Tilburg in de richting van Breda reed, belde de meldkamer van de politie met een opmerkelijke melding. Hij rook een zware henneplucht die uit een busje leek te komen die voor hem reed.

Stopteken genegeerd

Agenten reden naar de weg en zagen de bus rijden bij de afslag Ulvenhout. Zij volgden de bestuurder en roken ook een wietlucht. Op de afrit gaven ze de bestuurder van het busje een stopteken, maar deze reed door.

Vrachtwagenchauffeur

Op de Chaamsebaan probeerde de man nog steeds te ontvluchten. Een vrachtwagenchauffeur schoot te hulp en blokkeerde de weg voor de verdachte. Daardoor moest de man in het busje noodgedwongen stoppen en stak hij zijn handen in de lucht. Agenten hielden de man aan.

Vers geoogste hennep

Zij vonden achterin de bus ruim 40 kilo vers geoogste hennep in linnen zakken waar een enorme penetrante lucht vanaf kwam. De man is ingesloten voor verhoor en een onderzoek is gestart.