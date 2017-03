Landelijke actiedag Giro555 van start met 17.564.993 euro

Dat deed hij samen met Wieger ter Braak (10), die zelf met zijn hockeyteam geld inzamelde voor Giro555, minister Ploumen en actievoorzitter Farah Karimi. Medewerkers van hulporganisaties, bekende Nederlanders, youtubers, gamers en vrijwilligers zetten vandaag alles op alles om mensen te bewegen geld te geven voor slachtoffers van hongerrampen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen.

Beginstand: 17.564.993 euro

De dag begon met de bekendmaking van de beginstand: 17.564.993 euro. "Een fantastisch begin. Het is geweldig dat al zoveel mensen hebben gegeven. Maar ik hoop dat daar nog heel veel geld bijkomt vandaag. Want de ramp is groot", zegt actievoorzitter Farah Karimi. Twintig miljoen mensen hebben honger. Volgens de Verenigde Naties dreigt de grootste humanitaire ramp sinds 1945. "Alle organisaties achter Giro555 zijn volop bezig met het verlenen van noodhulp, maar dat kost geld. Veel geld. We roepen daarom vandaag iedereen op: geef voor de slachtoffers van hongersnood."



Mensen kunnen de hele dag op allerlei manieren geld overmaken aan Giro555. Honderden vrijwilligers zitten klaar om telefonische giften te ontvangen via het nummer 0800 1112. Ook kunnen mensen geven via de website www.giro555.nl, via de app van NPO Radio 2 of door acties te steunen via het crowdfunding platform www.inactievoor555.nl.