Politie: pizzeria Del Baffo in Emmen in brand gestoken

Brandonderzoek zijn lastige onderzoeken omdat aanwijzingen van het ontstaan van de brand vaak door het vuur verloren gaan. Specialisten van forensische opsporingen zetten desondanks alles op alles om de oorzaak te achterhalen. Door hen is inmiddels vastgesteld dat de brand is aangestoken. In de pizzeria zijn namelijk resten aangetroffen van een jerrycan. Deze restanten worden nader onderzocht door het NFI in Den Haag.