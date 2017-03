FIOD houdt 3 verdachten aan voor miljoenenfraude windenergie

De FIOD heeft dinsdag doorzoekingen verricht in 4 woningen in Zutphen, Steenderen, Hengelo en Terschuur en bij 5 bedrijfslocaties in Amersfoort , Den Haag, Lelystad en Arnhem. Er zijn 3 verdachten aangehouden.

Er is beslaggelegd op meerdere auto’s. Bij de actie waren ca. 100 mensen betrokken. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot stand gekomen.

De doorzoekingen en aanhoudingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met beleggingen in windmolenparken en vastgoed. Eind 2016 en in februari 2017 werd er door de FIOD en het Openbaar Ministerie al beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed in dit onderzoek met een geschatte waarde van meer dan 3 miljoen euro. Het fraudebedrag wordt op dit moment op meer dan

8 miljoen euro geschat

Volgens de websites van de beleggingsproducten met de namen Hollandsche Wind en Noordenwind wordt het ingelegde geld geïnvesteerd in windmolenparken en vastgoed. Hierbij worden aan investeerders hoge rendementen beloofd. Het vermoeden is echter dat het ingelegde geld anders besteed wordt dan beloofd en dat het hier om beleggingsfraude gaat. Verdachten zouden inmiddels nieuwe beleggingsproducten uitgeven onder de naam Morvan Capital en Bright Invest.

Het onderzoek is gestart na aangiften van diverse banken. Zij zagen grote onverklaarbare stortingen op bankrekeningen en meldden dit bij de FIOD. Gedupeerden van deze mogelijke beleggingsfraude kunnen zich melden bij de FIOD via: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl Om verwarring te voorkomen: het onderzoek heeft geen enkele betrekking of relatie met het product HollandseWind® van energiebedrijf Eneco en/of Vereniging Noordenwind uit Leeuwarden.