Nieuwe aanhouding in moordzaak Djordy Latumahina

Op woensdag 29 maart is een 6e aanhouding verricht in het onderzoek naar de gewelddadige dood van Djordy Latumahina. Het betreft een 44-jarige inwoner uit Den Haag. Er heeft inmiddels een huiszoeking plaatsgevonden in zijn woning.

Onder de aangehouden verdachten zitten vermoedelijk twee van de uitvoerders van dit ernstige delict, zijnde één van de schutters en de bestuurder van de vluchtauto. Ook deze 6e verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij met niemand contact mag hebben behalve met zijn advocaat.

De 31-jarige Amsterdammer werd op zaterdag 8 oktober 2016 in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West in zijn zwarte Mini Cooper door twee daders onder vuur genomen. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen, zijn 30-jarige vriendin die naast hem zat, raakte levensgevaarlijk gewond. Hun 2-jarige dochtertje bleef lichamelijk ongedeerd. De recherche gaat er van uit dat Djordy het slachtoffer is geworden van een persoonsverwisseling.

Er is door de Hoofdofficier van Justitie een beloning uitgeloofd van 25.000 euro voor de tip die leidt tot de veroordeling van de daders.