124.000 euro cash in beslag genomen bij verdacht autobedrijf

Bij een inval in een autobedrijf op het industrieterrein Spaanse Polder nam de politie dinsdag ruim 124.000 euro aan bankbiljetten en muntgeld in beslag. Bovendien vonden agenten in het pand een vuurwapen, munitie en een busje pepperspray.

Twee Schiedammers van 42 en 69 jaar zijn gearresteerd op verdenking van witwassen, verzekeringsfraude, verboden wapenbezit en heling van gestolen auto-onderdelen zoals autoportieren en een airbag.

74.000 euro in tas

Het onderzoek naar het autobedrijf liep al enige tijd. De 42-jarige verdachte wordt ervan verdacht valse schademeldingen te doen en zou daarmee al tienduizenden euro’s hebben opgestreken.

Dinsdagochtend om 08.00 uur hielden agenten de 42-jarige eigenaar aan in zijn woning in Schiedam. Toen ze daarna voor een doorzoeking bij het bedrijf kwamen, liep de 69-jarige vader van de verdachte net naar buiten met een tas. In de tas bleek 74.000 euro te zitten.

De man werd eveneens gearresteerd. Bij de doorzoeking vonden rechercheurs op verschillende plekken in het bedrijf enveloppen met bankbiljetten en emmers met muntgeld. Ook troffen ze een vuurwapen aan, een busje pepperspray en auto-onderdelen die mogelijk afkomstig zijn van diefstal. In totaal nam de politie bijna 124.000 euro in beslag. Het onderzoek wordt voortgezet in samenwerking met het Landelijke Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VBV).