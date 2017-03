Speurhonden vinden resten lichaam in uitgebrande distilleerderij Exloo

Rond het onderzoek naar de brand van afgelopen nacht in een woonboerderij en vijf bijgebouwen van een distilleerderij aan de Zuiderhoofdstraat in het Drentse Exloo zijn door de politie menselijke resten gevonden. Dit heeft de politie donderdagmiddag bekendgemaakt.

Bewoner vermist

Afgelopen nacht werden een woning en vijf bijgebouwen door de brand verwoest. De politie heeft ’s ochtends met de bewoonster van het pand gesproken. De mannelijke bewoner is tot op heden niet getraceerd. Nadat de gevaarzetting en de hitte geweken waren, is de politie gestart met een onderzoek.

Honden ingezet

Het onderzoek was enerzijds gericht op het zoeken naar mogelijke personen in het pand en anderzijds naar de oorzaak van de brand. Ook werden er honden ingezet. Op één plek sloegen de honden aan en is vervolgens nader onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat er tussen de verbrande restanten van het pand een gedeelte van een menselijk lichaam ligt.

Doodsoorzaak

Door de grote mate van verwoesting wordt het onderzoek bemoeilijkt. Vervolgonderzoek moet meer duidelijkheid geven of er inderdaad iemand om het leven is gekomen door de brand.

Identiteit

Daarna wordt nader onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak. Ook is er nog vervolgonderzoek nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de brand. Een politiehelikopter maakt vanuit de lucht beelden van de afgebrande panden.