Verdachte die op blote voeten vlucht voor politie toch gepakt

Ondanks dat een 21-jarige man uit Papendrecht dacht aan de politie te ontkomen door op blote voeten te vluchten is hij uiteindelijk donderdagmiddag toch geëindigd in een politiecel. Dit meldt de politie donderdag.

'Tijdens zijn vlucht voor de politie verloor de man iets dat leek op een vuurwapen. Politiemensen hielden hem later aan in een woning op de Staringlaan', aldus de politie.

Conflictmelding

Agenten gingen donderdagmiddag naar een conflictmelding in een woning aan de Meidoornstraat waar de 21-jarige mogelijk mee te maken had. Onderweg zagen agenten de verdachte lopen op de Camphuysenstraat. Hij vluchtte snel weg, verloor zijn schoenen en het mogelijke vuurwapen. Nader onderzoek wees uit dat dit een nepwapen is.

Burgernetbericht

Ook duwde de 21-jarige een agent omver. Zij liet zich voor de zekerheid onderzoeken in het ziekenhuis. De politie begon een onderzoek en riep de hulp in van getuigen met een burgernetbericht. Met hulp van een getuige vonden politiemensen de man in de Staringlaan.