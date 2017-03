Vermoedelijke woningovervaller doodgereden door slachtoffers met 'gestolen' bus

De politie is een onderzoek gestart na een gewapende overval op de Limburgsingel. Daarbij zijn schoten gelost. Er is één persoon overleden.

Rond half tien kreeg de politie een melding dat er een woningoverval zou hebben plaatsgevonden op de Limburgsingel. Toen agenten daar aankwamen, troffen zij voor de woning een dode man aan. De identiteit van de man is op dit moment nog onbekend. De politie is ter plekke een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het incident en heeft daarvoor de omgeving afgezet.

Overvaller overleden

Volgens de Gelderlander zou de overvaller zijn overleden nadat hij met een busje op de overvaller was ingereden. Ten tijde van de overval werden pizza's bezorgd. Toen de bezorger wilde aanbellen, kwamen er plots mensen uit het huis rennen. De bezorger hoorde schoten en sloeg uit angst op de vlucht. De slachtoffers van de woningoverval zijn vervolgens met het busje van de snackbar achter de overvaller aan gegaan. De overvaller zou op het busje meerdere malen hebben geschoten en ook hebben geraakt. De bestuurder reed hem echter aan en vermoedelijk is de overvaller daardoor om het leven gekomen.

De politie kan bevestigen dat er iemand is overleden, maar de recherche onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

De politie hield uiteindelijk twee mensen aan. Of dat de bewoners zijn, wil de politie nog niet kwijt.