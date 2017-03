'Laat kinderen met meer risico spelen'

Kinderen krijgen tegenwoordig steeds minder de ruimte om te leren omgaan met risico’s. Dit komt onder andere door de beschermende houding van de maatschappij (ouders, scholen, overheid). Toch wil 79% van de ouders hun kind wel graag vaker risicovol laten spelen. VeiligheidNL stimuleert en ondersteunt ouders daarom met de campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel’, die vandaag wordt gelanceerd.

VeiligheidNL, het expertisecentrum voor veilig opgroeien, signaleerde dat er internationaal steeds meer publicaties* verschenen waaruit blijkt dat kinderen tegenwoordig overbeschermd worden en dat het belangrijk is dat kinderen meer risicovol spelen. Mede daarom heeft VeiligheidNL door TNS-NIPO laten onderzoeken hoe ouders in Nederland aankijken tegen risicovol spelen. Een van de conclusies is dat veel ouders in principe wel inzien dat risicovol spelen belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kind, maar in de praktijk belemmeringen zien zoals angst dat hun kind zich verwondt of dat anderen in hun omgeving het afkeuren.

Campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel’

VeiligheidNL heeft de campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel’ ontwikkeld. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de voordelen van risicovol spelen en handvatten gegeven aan ouders die nog huiverig zijn of niet weten hoe ze ermee aan de slag kunnen. Met deze campagne geeft VeiligheidNL het startsein aan ouders met kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar om hun kinderen meer risicovol te laten spelen. Op de website www.risicovol-spelen.nl kunnen de ouders een testje doen en krijgen ze praktische adviezen hoe ze risicovol spelen vaker in de praktijk kunnen brengen. Ook met tips over hoe je kunt zorgen dat de risico's aanvaardbaar blijven.