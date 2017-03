Schipholtunnel weer open

De 4 rijstroken in de hoofdbuis van de tunnel richting Den Haag zijn nu weer in gebruik. Ook Schiphol is via een afslag direct na de tunnel bereikbaar. Vanwege al eerder geplande werkzaamheden aan de A9/A4 komend weekend blijven de 2 rijstroken in de parallelbuis nog dicht. Maandag 3 april om 05.00 uur gaan ook deze 2 rijstroken weer open.



De Schipholtunnel in de richting van Den Haag was sinds maandagmiddag dicht. Oorzaak was een brand in een elektrakast in de vluchtgang tussen de tunnelbuis en de parallelbuis. Als gevolg van de brand zijn ruim 70 kabels beschadigd. Door de grote hoeveelheid beschadigde kabels functioneerde het tunnelsysteem met o.a. camera’s, verlichting, vluchtroutes en ventilatie niet meer. Een tunnel mag alleen open als het echt veilig is voor weggebruikers. De beschadigde kabels zijn vervangen. Daar is dag en nacht aan gewerkt.