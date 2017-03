Man steekt medebewoner neer in Hoogezand

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 54-jarige inwoner van Hoogezand in een woning aan het Gorecht-oost aangehouden op verdenking van poging doodslag of moord. De man had zijn 68-jarige medebewoner een aantal keren met een mes gestoken. Het slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond.