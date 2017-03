Cabri legt wachtende reizigers in de watten

Bij een buitentemperatuur vanaf 18 graden Celsius schuift het dak van de Cabri automatisch open, zodat de wachtenden genieten van de zon. Aanstaande zaterdag onthult Eric Kip, Managing Director van Exterion Media, de eerste Cabri in Delft.

Automatische dak opener

Exterion Media is de eerste Out-of-Home exploitant die de abri’s voorziet van de speciale techniek die ervoor zorgt dat reizigers nog comfortabeler op de bus kunnen wachten. Door middel van een cilinder en ingebouwde sensor reageert het dak op temperatuurswisselingen en regen. Het dak gaat bij warm weer, vanaf 18 graden Celsius, automatisch open en sluit wanneer de temperatuur hieronder komt of vlak voordat het gaat regenen. De opener is uitgevoerd met een terugtrekveer en demper, waardoor het dak stabiel blijft en weinig gevoelig is voor wind.