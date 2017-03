Dode in kofferbak mogelijk door misdrijf om het leven gekomen

Een voorbijganger trof vanochtend (vrijdag, 31 maart) in Stieltjeskanaal een auto half in het water aan en waarschuwde vervolgens de hulpdiensten. In het voertuig vonden agenten vervolgens een overleden persoon.

De politie is inmiddels een onderzoek gestart. De actie van de politie is erop gericht om de doodsoorzaak en de identiteit van de overleden persoon vast te stellen. Daarnaast moet onderzoek uitwijzen hoe de auto half in het water terecht is gekomen. Diverse specialisten van de politie, waaronder forensische opsporing en de recherche, zijn inmiddels aanwezig. Een politiehelikopter heeft beelden uit de lucht gemaakt.

Het slachtoffer lag in de kofferbak van de auto en is volgens de politie onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen.