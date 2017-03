Overleden persoon Stieltjeskanaal ligt mogelijk in kofferbak

Een voorbijganger trof vanochtend (vrijdag, 31 maart) in Stieltjeskanaal een auto half in het water aan en waarschuwde vervolgens de hulpdiensten. In het voertuig vonden agenten vervolgens een overleden persoon.

De politie is inmiddels een onderzoek gestart. De actie van de politie is erop gericht om de doodsoorzaak en de identiteit van de overleden persoon vast te stellen. Daarnaast moet onderzoek uitwijzen hoe de auto half in het water terecht is gekomen. Diverse specialisten van de politie, waaronder forensische opsporing en de recherche, zijn inmiddels aanwezig. Ook komt een politiehelikopter ter plaatse. Vanuit de lucht zullen foto’s worden gemaakt.

Volgens het Dagblad van het Noorden ligt het slachtoffer hoogstwaarschijnlijk in de kofferbak. Dat valt op te maken uit het feit dat bij het takelen van de wagen uit het water niemand in de wagen zelf werd aangetroffen. De politie wil op dit moment alleen zeggen dat de dode persoon onder verdachte omstandigheden is gevonden.