Man besmeurd gerechtsgebouw in Breda

De politie werd donderdag 30 maart rond 15.30 uur door een beveiliger van het gerechtsgebouw aan de Sluissingel gealarmeerd. Een man zou op het gebouw de letters ACAB hebben gespoten met verf. A.C.A.B. is de afkorting van de Engelse slogan All Cop(per)s Are Bastards (vertaald: Alle politieagenten zijn klootzakken).

Toen de dienders aankwamen bij het pand was de verdachte vertrokken. Ze troffen de verdachte even verderop aan bij een elektriciteitshuisje. Ook daar was de Bredanaar bezig met een spuitbus. Hij is direct aangehouden op verdenking van het plegen van vernielingen. Na verhoor is hij in vrijheid gesteld. Hij zal zich op een later moment bij de rechter moeten verantwoorden.