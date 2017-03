Chauffeur waardetransport aangehouden voor aandeel in overval

De politie heeft woensdagochtend zes verdachten aangehouden in verband met een overval op een waardetransport. Vijf verdachten zijn in Amsterdam en één verdachte is in Utrecht aangehouden.

Eén van de verdachten is de chauffeur van het waardetransport. Tijdens dit onderzoek is een gedeelte van de buit achterhaald. Alle verdachten zitten in alle beperkingen en worden vandaag voorgeleid.

Deze overval vond plaats op donderdag 15 december 2016. De bestuurder en een bijrijder reden in een onopvallende waardetransportbus met daarin onder andere dure horloges. Op de Amstelveense weg wist een man gewapend met een vuurwapen in te stappen. Op de Riekerweg werd een gedeelte van de lading uit de waardetransportbus overgeladen in andere auto’s. De bus werd in de brand gestoken en de chauffeur en bijrijder achtergelaten.

Rechercheurs van sector Zuid hebben deze zaak in behandeling en onderzoek genomen. Zij stelden onder supervisie van een officier van justitie van het parket Amsterdam een uitgebreid tactisch- en technisch onderzoek in.