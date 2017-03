Nederland extra alert na rellen in Brussel

Na het uitbreken van rellen en vechtpartijen in Brussel tijdens referendum voor de wijzifging van de grondwet in Turkije, zijn de Nederlandse autoriteiten extra alert als er vanaf volgende week woensdag ook in Nederland gestemd kan worden.

Donderdag braken er in de Belgische hoofdstad schermutselingen uit tussen voor- en tegenstanders van de huidige president Erdogan. Hierbij raakte een aantal mensen gewond, waaronder verwondingen door messteken. De Belgische politie trad hard op tegen de onruststokers om de openbare orde snel te handhaven.

In Nederland kan er onder andere gestemd worden in Amsterdam, Den Haag en Deventer. De eerste maatregel is dat er bij de stembureaus geen politieke symbolen of propaganda getoond mag worden. Welke extra veiligheidsmaatregelen er verder genomen zullen worden is niet bekend.