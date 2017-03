Politieactie om mogelijke ontvoering in Swalmen

Vrijdagmiddag heeft de politie een arrestatieteam ingezet nadat er rond 14.00 uur een melding over een verdachte situatie was binnengekomen bij een woning in het Limburgse Swalmen. Dit meldt de politie vrijdag.

Hulpgeroep uit woning

Buiten de woning aan de Meander werd gehoord dat in de woning een persoon om hulp riep. De rolluiken van de woning waren dicht en er was op dat moment niet bekend hoeveel personen er in de woning aanwezig waren. De politie probeerde contact te krijgen met de persoon in de woning. Uit voorzorg werd de omgeving van de woning afgezet.

Twee personen mee voor verhoor

Rond 15.00 uur heeft de politie twee personen voor nader verhoor meegenomen naar het politiebureau. Op dit moment is nog geen duidelijkheid over wat zich in de woning heeft afgespeeld. Nader onderzoek door de recherche zal hier uitsluitsel over moeten geven.