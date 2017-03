Mobiel dataverbruik in derde kwartaal 2016 verder toegenomen

Het mobiele dataverbruik is ook in het derde kwartaal van 2016 sterk gestegen. Dit blijkt vrijdag uit de Telecommonitor die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag heeft gepresenteerd.

'De cijfers laten drie ontwikkelingen zien, het mobiele dataverbruik blijft sterk stijgen,

Nederlanders bellen meer, en steeds vaker met hun mobiele telefoon en voor het eerst zijn er meer dan een miljoen huishoudens met een glasvezelaansluiting voor internet', aldus de ACM.

Stijgen mobiele dataverbruik

Films en muziek streamen, berichten op social media volgen, webwinkelen, bankieren: allemaal activiteiten die we meer en meer doen met onze mobiele telefoon. Het mobiele dataverbruik in Nederland blijft dan ook sterk toenemen. Het dataverbruik in de eerste drie kwartalen van 2016 ligt met 129 miljard MB hoger dan in heel 2015 (114 miljard MB). In het derde kwartaal van 2016 ligt het op ruim 50,6 miljard MB, zo’n 16% meer dan in het tweede kwartaal.

Het aantal mobiele bundels met naast bellen, sms’en ook data blijft ook stijgen. In het derde kwartaal van 2016 is het aantal mobiele bundels gestegen tot ruim 13,6 miljoen aansluitingen. Dat is 8,6% meer dan een jaar eerder. Bijna twee derde (62%) van de mobiele aansluitingen is nu zo’n 3-in-1-bundel met data naast bellen en sms’en. Wie uitsluitend wil bellen en sms’en, doet dat vooral met een prepaidtoestel.

Nederlanders bellen meer, en steeds vaker met hun mobiele telefoon

Het totaal aantal verbruikte belminuten is in het derde kwartaal van 2016 gestegen van 10,4 miljard naar 10,7 miljard belminuten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging is helemaal toe te schrijven aan de mobiele telefoon (+10,5% meer mobiele belminuten).

Het aantal belminuten via een vaste telefoon daalde in het derde kwartaal van 2016 met -13% ten opzichte van een kwartaal eerder. Een mogelijke verklaring van deze trend is dat providers steeds vaker onbeperkt bellen toevoegen aan hun mobiele abonnementen. Klanten kunnen daardoor zonder meerkosten onbeperkt bellen via hun mobiele telefoon.

Meer dan een miljoen huishoudens heeft een glasvezelaansluiting voor internet

In het derde kwartaal van 2016 maken voor het eerst meer dan één miljoen huishoudens gebruik van een glasvezelverbinding voor de levering van telecomdiensten zoals internet, bellen, en televisie. Via een glasvezelverbinding kunnen consumenten bij sommige aanbieders abonnementen afnemen met internetsnelheden tot maximaal 1000 Mbit/s.

Daarmee is de maximale snelheid van een glasvezelverbinding hoger dan die van een koperlijn of een kabelaansluiting. Overigens bieden niet alle aanbieders deze maximale snelheid. Huishoudens die kunnen kiezen voor supersnel internet via glasvezel, kiezen lang niet altijd voor het snelste en duurste abonnement. Een grote groep is tevreden met een goedkoper glasvezelabonnement met een internetsnelheid tussen de 30-100Mbit/s.

Supersnelle glasvezelverbinding

Zakelijke klanten kiezen wel steeds vaker voor supersnelle glasvezelverbinding met breedbandsnelheden tot 100 Gbit/s. Zo kunnen zij gebruik maken van hoogwaardige telecomdiensten als clouddiensten of het ontsluiten van meerdere vestigingen. Het aantal glasvezelaansluitingen bij zakelijke klanten is dit kwartaal gestegen van 75.000 naar 78.000. Dit komt vooral door het aantal glasvezelaansluitingen dat Vodafone en Tele2 inkopen bij KPN en Eurofiber.