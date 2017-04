Man gewond na schietincident in Amsterdam

Bij een schietincident op de Jan Lievensstraat in Amsterdam is zaterdagochtend vroeg een man gewond geraakt.

Direct na het schietincident is het slachtoffer (26) door een bekende naar een ziekenhuis gebracht. Vanuit het ziekenhuis belde het slachtoffer de politie om te vertellen wat er gebeurd was. Hij zou rond 5.30 uur zijn beschoten door twee in het zwart geklede mannen. In de tussentijd was ook geen melding van getuigen binnengekomen bij politie. Rechercheurs hebben vanmorgen vroeg alsnog uitgebreid sporenonderzoek verricht. Ook zijn diverse getuigen gehoord.