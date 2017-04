Medewerker gemeente Hoogeveen geslagen en bedreigd

De man was naar het stadskantoor aan het Dekkerplein in Hoogeveen gekomen. Hij ging daar in gesprek met meerdere medewerkers. De sfeer van het gesprek werd op enig moment dwingend en agressief. De verdachte is toen gevraagd het pand te verlaten. In eerste instantie weigerde hij dit. Hij reageerde verbaal agressief en bedreigde een medewerkster. Uiteindelijk sloeg hij de vrouw ook in het gezicht, waarna hij het pand verliet.

De gealarmeerde politie heeft in de omgeving uitgekeken naar de man. Hij kon in de Hoofdstraat worden aangehouden.