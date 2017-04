Illegale autobijeenkomst beëindigd

Vrijdagavond is aan de Spoorstraat een bijeenkomst van autoliefhebbers door politie en de gemeente Borsele beëindigd.

De politie ontving rond 21.30 uur van omwonenden diverse meldingen dat door auto's en een quad gecrost werd. Agenten troffen op het industrieterrein ongeveer 150 auto's en 250 mensen aan. Op het wegdek waren zwarte strepen te zien, vermoedelijk van het crossen. Ook stond er een horeca-kar op het terrein.

Facebook

Uit onderzoek bleek dat de aanwezigen uit heel Zuid-West-Nederland afgekomen waren op een oproep op Facebook. De Goese initiatiefnemer vertelde aan de agenten dat voor de bijeenkomst geen vergunning was verleend en dat hij ook verrast was door de hoge opkomst. De sfeer onder de aanwezigen was gemoedelijk. De organisator besloot na het gesprek met de politie de bijeenkomst te beëindigen en plaatste hierover op dezelfde Facebookpagina een bericht.

Afval

Ook politie en gemeente wilden dat het evenement beëindigd zou worden. Hierop hebben agenten de aanwezigen weggestuurd, waaraan gelijk gehoor werd gegeven. De initiatiefnemer zorgde hierna dat het afval op het industrieterrein werd opgeruimd.