Man zwaar mishandeld in Enschede na gijzelactie in auto

Op zaterdagochtend om 07.30 uur kreeg de politie een melding van een man die was overvallen in zijn auto.

Op een nog onbekende kruising in Enschede was de man overvallen in zijn auto. De overvaller stapte bij hem in de auto en vervolgens reden de mannen naar de Twekkelerbeekweg waar de overvaller de man mishandelde en er in zijn auto vandoor ging. Het slachtoffer bleef gewond achter. Een voorbijganger vond hem en belde de politie. De politie doet op dit moment onderzoek aan de Twekkelerbeekweg.

Politie zoekt getuigen

De overvaller ging er vandoor in de auto van de man, een grijze Mercedes Benz C180. De politie is op zoek naar deze auto en de man.