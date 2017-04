Politie onderzoekt uitvoer gestolen personenauto's

Vrijdagmiddag werd bij een bedrijf in de haven van Vlissingen-Oost een man aangehouden, die probeerde een of meerdere gestolen auto's uit te voeren.

De politiemeldkamer kreeg rond 17.00 uur een melding van een logistiek havenbedrijf dat een vervoerder enkele auto's aanbood om naar Afrika verscheept te worden. Medewerkers van het havenbedrijf reageerden zeer alert. Ze hadden al eens eerder een soortgelijke levering ontvangen, waarbij gestolen auto's waren aangetroffen. Hierop belden ze onmiddellijk met de politie.

Identiteit

Agenten gingen naar het bedrijf en controleerden de verdachte partij. Onmiddellijk bleek al dat een personenauto als gestolen gesignaleerd stond. Mogelijk dat de identiteit van twee andere auto's vervalst is. De 70-jarige vervoerder uit het Belgische Evere werd aangehouden. Hij is voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht. Hij werd vrijdagavond verhoord en kreeg te horen dat hij voorlopig vast blijft zitten.

In beslag neming

De politie heeft de drie personenauto's en een trailer, waarmee de auto's vervoerd werden, in beslag genomen. De voertuigen worden zaterdag verder onderzocht.