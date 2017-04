Vrouw aangehouden na vondst doodgeschoten man woonwagenkamp

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een melding van een schietincident aan de Zweedsetraat in Deventer. Dit meldt de politie zondag.

Man overleden

'Er zou in een woning aan de Zweedsestraat zijn geschoten', aldus de politie. Ter plaatse in de woning, die op een woonwagenkamp is gelegen, trof de politie een 54-jarige man uit Deventer aan die was overleden.

Aanhouding

De politie hield een 57-jarige vrouw uit Deventer aan. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de toedracht van het schietincident.